Учёные создали «тепловой плащ», который скрывает объекты от инфракрасных камер

Новая метаматериальная конструкция направляет тепло вокруг предмета из любого направления и сохраняет стабильную температуру внутри защищённой областиУчёные разработали трёхмерный «тепловой плащ» — устройство, способное скрывать объекты от инфракрасного обнаружения и одновременно защищать их от воздействия высоких температур.
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