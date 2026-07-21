Учёные создали «тепловой плащ», который скрывает объекты от инфракрасных камер

Новая метаматериальная конструкция направляет тепло вокруг предмета из любого направления и сохраняет стабильную температуру внутри защищённой областиУчёные разработали трёхмерный «тепловой плащ» — устройство, способное скрывать объекты от инфракрасного обнаружения и одновременно защищать их от воздействия высоких температур.