«Я у него на связи»: Стас Пьеха объяснил, почему не считает себя идеальным отцом

Певец Стас Пьеха не считает себя хорошим и образцовым отцом, однако поддерживает отношения с сыном. Артист рассказал о своем 10-летнем ребенке эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
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