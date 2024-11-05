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«Я у него на связи»: Стас Пьеха объяснил, почему не считает себя идеальным отцом

«Я у него на связи»: Стас Пьеха объяснил, почему не считает себя идеальным отцом

Певец Стас Пьеха не считает себя хорошим и образцовым отцом, однако поддерживает отношения с сыном. Артист рассказал о своем 10-летнем ребенке эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

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