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Татар-информ

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В Казани жителям почти 700 домов начислят плату за отопление с сентября

В Казани жителям почти 700 домов начислят плату за отопление с сентября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Жителям 689 домов столицы Татарстана, не имеющих общедомовых приборов учета тепловой энергии, начислят плату за отопление уже начиная с сентября.

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