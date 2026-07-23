Систематическая работа расчётов FPV-дронов 13-го отдельного батальона беспилотных систем группировки войск «Восток» по выявлению и уничтожению вражеских дронов «ждунов».
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Систематическая работа расчётов FPV-дронов 13-го отдельного батальона беспилотных систем группировки войск «Восток» по выявлению и уничтожению вражеских дронов «ждунов».
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