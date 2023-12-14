«Поднебесных» авто становится все больше

﻿﻿Бренд «Танк» планирует в наступающем году расширить отечественную модельную линейку. Причем россиян стоит ожидать не только новых внедорожников, но и эксклюзивных версий «трехсотки» и "пятьсот" который уже представлен на нашем рынке».