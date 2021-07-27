Терпение российского руководства почему-то полагают безграничным. Евгений Сатановский

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаТерпение российского руководства почему-то полагают безграничным. Евгений Сатановский "Саммит" киевских властей, по поводу "Крымской платформы" пройдёт без участия американского руководства.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДомнинЕсли принятые антиконституционные законы - это терпение, то ну его на фиг. Пусть те, кто "полагает", ошибутся.Майер АрмановДа, долготерпения нашему руководству в отношении Украины не занимать. Нужно, что-то предпринять, чтобы она наконец-то успокоилась и не лезла на рожон. Например провести спецоперацию возмездие за погибших на Донбассе мирных жителей и их Героев от рук терроистов Киева. Ответить должны Турчинов, Яценюк, Порошенко, Тягнибок, Аваков, Коломойский, Ярош и др. лично ответственные за гибель людей.ВДВячеслав даньшинЕвгений Янович как всегда супер, а чтобы решиться нашему светлейшему резко и по мужски отвечать своим партнёрам, надо не иметь тяжелейших пут, которые висят гирями и не позволяют отвечать достойно и сбросить Украину с плеч. Очень много бабосиков лежат в банках партнёров и понятно, что это всё можно потерять, даже наш стабфонд лежит там же. С Украиной тоже всё понятно, кто же откажется от торговли и не важно фашисты там или братки, главное бабосики прилетают, а для торгашей это главное и не важно каким дерьмом поливают.ЭЭнэнНужно быть уверенными в выборе,быть готовым на 100%. Моторика,основанная на эмоциях ,и не должна быть правильным решением к действию.Аркадий ЦыгановЗападу надо кого-то разодрать. Но ... воевать с ядерной державой нельзя. Полагаю, что Украину направят против Польши. Выгода очень многим ведущим.Boris JanovskyПротив Польши? То есть против блока НАТО?!! А вы не слишком, как бы это сказать, оптимистичны?БОБорис Осиповodyssey2006 odyssey2007Только жесткие ответы врагам, без соплей. Надоело смотреть на нерешительных политиков-импотентов и мышиную возню вместо решения острых вопросов и конфликтов. Позорище какое-то уже какой год подряд. Нас унижают - мы ничего не предпринимаем.Комментировать
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