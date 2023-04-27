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Без названия

Победителем главного приза «Золотой Святой Георгий» на 45-м Московском международном кинофестивале стала чилийско-аргентинская кинокартина режиссера Франсиско Папарелья «Три брата».

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