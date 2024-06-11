Верховный суд оправдал доначисление налогов на основе показаний свидетелей

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России встала на сторону Федеральной налоговой службы (ФНС) в споре о доначислении около 275 тысяч рублей налогов на основании свидетельских показаний.
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