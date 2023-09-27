На дорожные тесты был выведен новый Audi RS6 E-Tron с огромными тормозными дисками: шпионские фото

Компания Audi вывела на дорожные испытания прототип электрического автомобиля Audi RS6 E-Tron 2024. Хотя этот тестовый автомобиль все еще частично покрыт камуфляжем, он привлек внимание журналистов благодаря своим отличительным особенностям.
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