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Закон, порядок, государство

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В Псковской области сотрудники полиции своевременно сопроводили роженицу в перинатальный центр

В ходе дежурства 20 марта к начальнику отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» майору полиции Никите Евдокимову и инспектору ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский» лейтенанту полиции Роману Понкратьеву обратилась взволнованная пассажирка остановившегося рядом автомобиля.

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