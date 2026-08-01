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Бесплатные концерты, мастер-классы, экскурсии ждут астраханцев в августе

Бесплатные концерты, мастер-классы, экскурсии ждут астраханцев в августе

Проект «Загружай лето» продолжается ­ в августе астраханцев и гостей города ждет множество ярких культурных событий – от творческих мастер‑классов и экскурсий до кинопоказов под открытым небом и музыкальных концертов.

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