СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от вступления в НАТО – первых разделов украинской конституции, которые были незаконно изменены еще … .
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