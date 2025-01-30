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Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине

Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от вступления в НАТО – первых разделов украинской конституции, которые были незаконно изменены еще … .

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