Bloomberg сообщило о попытках союзников Киева подтолкнуть Зеленского к переговорам

Всё больше союзников Киева признают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая) придется пойти на компромисс с Россией для завершения конфликта, и подталкивают его рассматривать возможности для переговоров.
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