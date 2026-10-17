Кстати, наблюдая за системным выбиванием саудовских НПЗ и нефтехранилищ хуситами, резонно возникает вопрос - в конце лета было много разговоров, вот смотрите, заливники все решетками закрывают, а вот в России.
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