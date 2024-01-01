Стратегическое решение: Россия повышает возрастной предел для призыва на военную службу Татьяна СергееваНовый год в России принес с собой не только праздничное настроение, но и изменения в призывном возрасте.
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