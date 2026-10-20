Игроки сборной России по футболу перед товарищеским матчем по футболу в Нижнем Новгороде © Максим Блинов/РИА НовостиСборная России по футболу сыграет с Узбекистаном 12 ноября в Ташкентом, передает сайт Российского футбольного союза.