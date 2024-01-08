Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества

Президент РФ Владимир Путин по телефону заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий.
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