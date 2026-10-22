Независимая экспертиза признала аварийным многоквартирный дом на улице 40 лет Октября, 14А в Лобне, который ранее прошёл капитальный ремонт, однако местные власти отказываются эвакуировать жильцов и ставят под сомнение выводы специалистов.
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