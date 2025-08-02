08,02,25 Сватово - Новомихайловка Контрбатарейная борьба в районе Сватово. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ на огневой позиции севернее Новомихайловки.
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08,02,25 Сватово - Новомихайловка Контрбатарейная борьба в районе Сватово. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ на огневой позиции севернее Новомихайловки.
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