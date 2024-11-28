Reuters рассказало о новом пакете помощи Киеву на $725 млн от администрации Байдена

Администрация действующего президента США Джо Байдена разрабатывает новый пакет помощи Украине на сумму $725 млн, в рамках которого планирует предоставить различное противотанковое оружие из американских запасов.
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