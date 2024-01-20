Почему важно читать детям вслух?

Дедушка Рубус советуется с поэтессой Татьяной Равиловой. 123RF/legion-media.ru Этот материал нам помогли подготовить поэтесса, блогер, основатель поэтического проекта «Рави пишет», мама двух дочек Татьяна Равилова и герой мультсериала «Дракошия» Дедушка Рубус.
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