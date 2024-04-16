Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения в Петербурге участника СВО

По факту случившегося проводится доследственная проверка Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО в Петербурге, сообщает 16 апреля пресс-служба ведомства.
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