Жительница Нуринского района открыла пекарню на льготный кредит от государства

Начинающий предприниматель из села Егинди Мееркуль Асанходжаева открыла пекарню, воспользовавшись льготным кредитом под 2,5 процента по Национальному проекту развития предпринимательства на 2021–2025 годы.
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