НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Азербайджанский «Сабах» вышел основной турнир Лиги чемпионов впервые в истории

«Сабах» впервые в истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов. Клуб из Азербайджана после поражения от « Хапоэля » Беер-Шева (1:2) в первом матче дома одержал победу со счетом 5:2 в дополнительное время и пробился в общий этап ЛЧ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии