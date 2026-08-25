Азербайджанский «Сабах» вышел основной турнир Лиги чемпионов впервые в истории

«Сабах» впервые в истории пробился в основной турнир Лиги чемпионов. Клуб из Азербайджана после поражения от « Хапоэля » Беер-Шева (1:2) в первом матче дома одержал победу со счетом 5:2 в дополнительное время и пробился в общий этап ЛЧ.