В чем встречать Новый год 2025: удачные образы, идеи и цвета

До главной ночи года осталось меньше месяца! С каким животным будет связан наступающий год? И в чем встречать начало следующего жизненного цикла? Уже совсем скоро Зеленый Деревянный Дракон уступит пьедестал Зеленой Деревянной Змее.
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