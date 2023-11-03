В Оренбурге сотрудники полиции и члены Общественного совета встретились со учащимися колледжа

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Оренбургское» Валерия Живайкина, начальник отделения ЦПЭ УМВД России по Оренбургской области Елена Касьянова, члены Общественного совета при МУ МВД России «Оренбургское» - священник Русской православной церкви Алексей Шипилов и заместитель председателя регионального Духовного управления мусульман Нур Мусакаев провели встречу с учащимися Университетского колледжа ОГУ.