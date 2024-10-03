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Царьград

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Из-за крупного взрыва на Солнце Новосибирск 5 октября накроет мощная магнитная буря

Из-за крупного взрыва на Солнце Новосибирск 5 октября накроет мощная магнитная буря

На ближайшие дни прогнозируется сильнейшая магнитная буря класса G3 или силой 7 баллов.На Солнце зафиксировали исключительно крупный взрыв, который вызовет сильнейшую магнитную бурю класса G3 в ближайшие дни.

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