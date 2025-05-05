На Колхозной площади "подземка" вновь требует ремонта

Ужасное состояние подземки на Колхозной площади привлекло внимание главы Смоленска В ночь со вторника на среду, 30 апреля, градоначальник Александр Новиков совершил рейд по различным локациям областного центра, цель которых - проверить качество уборки Смоленска и функционирование систем уличного освещения.
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