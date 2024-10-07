Иномарка сбила 5-летнего ребёнка в Севастополе

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 7 октября на улице Шабалина.Утром 7 октября на улице Шабалина 35-летняя женщина, управляя автомобилем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и произвела наезд на 5-летнего пешехода, который с матерью переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.