Для The Lord of the Rings Online установлено обновление “Тайны Утуг-Бура” Разработчики Th...

Для The Lord of the Rings Online установлено обновление “Тайны Утуг-Бура”Разработчики The Lord of the Rings Online продолжают поддерживать игру регулярными обновлениями и на днях сообщили о том, что на живых серверах доступен апдейт 43 с подзаголовоком “Тайны Утуг-Бура”.