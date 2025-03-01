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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для The Lord of the Rings Online установлено обновление “Тайны Утуг-Бура” Разработчики Th...

Для The Lord of the Rings Online установлено обновление “Тайны Утуг-Бура” Разработчики Th...

Для The Lord of the Rings Online установлено обновление “Тайны Утуг-Бура”Разработчики The Lord of the Rings Online продолжают поддерживать игру регулярными обновлениями и на днях сообщили о том, что на живых серверах доступен апдейт 43 с подзаголовоком “Тайны Утуг-Бура”.

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