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Воронежские новости

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В Воронеже в третий раз продают заброшенные лагерь «Салют» и базу «Звездный»

В Воронеже в третий раз продают заброшенные лагерь «Салют» и базу «Звездный»

Два заброшенных объекта отдыха в Железнодорожном районе Воронежа вновь ищут покупателя. Детский лагерь «Салют» и базу отдыха «Звездный», принадлежащие воронежскому авиазаводу (ВАСО), выставили на торги в третий раз.

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