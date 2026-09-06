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В Кабо-Верде автобус с детьми рухнул в ущелье: погибли 22 человека

В Кабо-Верде автобус с детьми рухнул в ущелье: погибли 22 человека

В Кабо-Верде автобус с участниками учебной экскурсии сорвался в ущелье. Инцидент произошел днем 6 сентября в районе города Кампанас-де-Сима на острове Фогу, сообщает агентство Lusa.

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