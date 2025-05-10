Нижегородцы рассказали, с каким настроением встретили День Победы

В Нижнем Новгороде прошли масштабные торжества по случаю 80-летия Победы. Корреспонденты молодёжной редакции НОИЦ побывали на улицах города и узнали, с каким настроением нижегородцы встречают великий праздник.
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