Вспыхнувший на Подвойского щиток тяжело обжег монтажнику голову и руки Житель Саратовской области попал в реанимацию НИИ им.
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Вспыхнувший на Подвойского щиток тяжело обжег монтажнику голову и руки Житель Саратовской области попал в реанимацию НИИ им.