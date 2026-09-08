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Иркутск Сегодня

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Детскую музыкальную школу открыли в Урике Иркутского района

Новое место для развития подрастающего поколения появилось в Иркутском округе. В селе Урик, входящем в состав округа, 7 сентября 2026 года открыли Детскую музыкальную школу.

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