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Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом

Бои на кондитерском фронте: фабрика Порошенко* капитулировала перед активистом-русофобом

Украинская кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко*, сдалась под натиском львовского активиста и переименовала конфеты "Сливки-ленивки" из-за их русскоязычного названия, сообщает издание Zaxid.

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