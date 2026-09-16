Росрыболовство представило AI-сервис для эффективного лова рыбы

Центр мониторинга рыболовства представил на IX Международном форуме сервис «Лоция», использующий искусственный интеллект для прогнозирования добычи рыбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростове отремон...
- 900 тонн рельсов ...
- Rheinmetall начал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым