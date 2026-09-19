АНТИФАШИСТ Скончалась журналистка Наташа Рей, которая вела расследование о поле супруги Макрона Во Франции скончалась журналистка Наташа Рей, которая вела расследование о половой принадлежности супруги президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит.
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s o ierte dumnezeu, dar bravo ei ca a luptat pentru adevar pana la capat.... de aceea inima iti bate mai tare ori de cate ori e vorba despre adevar... odihneasca-se in pace.....
Был там рак или не было... Но, она скончалась в тот день когда начала расследование против "сильных мира сего ". А Вы , как думаете ???-
Покойся с миром, теперь макронше не отмыться!