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Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Галатасарая», «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» сыграет с «Копенгагеном»

Лига чемпионов. «МЮ» в гостях у «Галатасарая», «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» сыграет с «Копенгагеном»

Также в среду «Реал» примет «Наполи», «Арсенал» – «Ланс», «Бавария» встретится дома с «Копенгагеном».

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