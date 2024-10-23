Арктическое «хранилище Судного дня» получило новые образцы

Арктическое «хранилище апокалипсиса» на норвежском острове Шпицберген получило 30 000 новых образцов, что отражает опасения по поводу угрозы глобальных конфликтов и изменения климата, угрожающих продовольственной безопасности, заявил в среду хранитель генного банка, сообщает Reuters.
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