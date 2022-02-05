Лжебанкиры обманули двух жителей Хабаровского края на 3,2 млн рублей

28-летняя хабаровчанка и 30-летний житель Солнечного района Хабаровского края стали жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников кредитных организаций.
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