Аргументы недели

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Лжебанкиры обманули двух жителей Хабаровского края на 3,2 млн рублей

Лжебанкиры обманули двух жителей Хабаровского края на 3,2 млн рублей

28-летняя хабаровчанка и 30-летний житель Солнечного района Хабаровского края стали жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников кредитных организаций.

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