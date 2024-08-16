Плющенко о возвращении Трусовой: она уже приняла серьезное решение

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко прояснил ситуацию с возвращением на соревновательный лед фигуристки Александры Трусовой и отметил, что она намерена пока выступить только на контрольных прокатах сборной России.
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