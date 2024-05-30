Продажи Marvel's Spider-Man 2 превысили 11 миллионов копий По состоянию на 30 апреля 2024 ...

Продажи Marvel's Spider-Man 2 превысили 11 миллионов копийПо состоянию на 30 апреля 2024 года общий объем продаж Marvel’s Spider-Man 2 превысил 11 миллионов копий, сообщили издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Insomniac Games.
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