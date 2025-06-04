Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Будет больно: Путин пообещал Трампу «ответку» по Украине — Трамп его понял

Fox News уверяет, что в Вашингтоне крайне недовольны диверсиями Украины В состоявшемся вечером 4 июня телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом (позвонил Трамп), президент России, в числе прочих тем, поднял и террористическое нападение на российские аэродромы ВКС, пообещав обязательно ответить.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошие ходы Путина ... интересно только, когда мы точно будем готовы бить по США и Англии!
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10 час.
Владислав Владислав
Никто и не отчитывается, это просто политические ходы ...
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10 час.
Виктор Шилин
И что, опять&quot; Вот мы их, атата&quot;?, где орешник ?, почему Банковую не &quot;реконструируют&quot;?
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1 час.
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