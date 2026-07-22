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За рулем

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В Россию привезли новую Toyota Corolla: известны цены и комплектация

В Россию привезли новую Toyota Corolla: известны цены и комплектация

В России начались официальные продажи рестайлинговой . Четырехдверки уже появились у дилера «Рольф». Правда, привезли их не из Японии, а из Китая – там седаны собирают на совместном предприятии FAW и Toyota.

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