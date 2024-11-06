AP: Трамп опережает Харрис по количеству голосов выборщиков более чем в два раза

Кандидат на должность американского президента от Республиканской партии США Дональд Трамп на текущий момент опережает конкурента от Демократической партии страны Камалу Харрис более чем вдвое по количеству голосов выборщиков.
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