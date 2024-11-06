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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Это не только Стояногло проиграл... ЭТО МОЛДАВИЯ ПРОИГРАЛА!!  И РОССИЯ!!... А я так ждала, что Россия возьмет Одесску...Стояногло признал...
  • Рустик Рыксиев
    Задолбали, идёт на три буквы эта инстасамка(фу какое имя противное для слуха)Инстасамка показа...
  • Валентина Лтвяк
    Есть опасение, что   конкретные шаги Трампа будут не те которых ожидает   дипломат, ведь война это искусство обмана, ...Захарова призвала...

AP: Трамп опережает Харрис по количеству голосов выборщиков более чем в два раза

Кандидат на должность американского президента от Республиканской партии США Дональд Трамп на текущий момент опережает конкурента от Демократической партии страны Камалу Харрис более чем вдвое по количеству голосов выборщиков.

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