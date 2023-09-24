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Защитник «Нефтехимика» Сериков о 2:1: «Авангарду» было сложно войти в нашу зону, нейтрализовали их лидеров, вратарь подтащил»

«Отличная игра. Договаривались с парнями, что будем играть больше в обороне, но с моментами на атаку.

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