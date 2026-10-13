Вместо засола квасим сало в маринаде. Гениальная закуска без хлопот и затрат

Ферментированное сало в рассоле от квашеных огурцов с добавлением репчатого лука, чеснока и черного перца.
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