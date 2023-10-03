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Екатерина Варнава кардинально сменила имидж

Екатерина Варнава кардинально сменила имидж

Актриса и телеведущая умеет и любит удивлять своих фанатов неожиданными изменениями во внешности. Екатерина регулярно экспериментирует с образами, однако эти эксперименты никогда не касались длины ее волос.

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