Junge Welt: Россия может ответить на ядерное усиление НАТО

Россия может ответить на усиление ядерного потенциала НАТО в Европе, об этом пишет Junge Welt. Как отмечается, альянс давно занимается реорганизацией ядерного арсенала в рамках борьбы за влияние против России.
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