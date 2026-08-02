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Junge Welt: Россия может ответить на ядерное усиление НАТО

Junge Welt: Россия может ответить на ядерное усиление НАТО

Россия может ответить на усиление ядерного потенциала НАТО в Европе, об этом пишет Junge Welt. Как отмечается, альянс давно занимается реорганизацией ядерного арсенала в рамках борьбы за влияние против России.

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